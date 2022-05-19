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الاستخبارات العراقية تعلن تصفية 9 قيادات في "داعش" قرب الموصل

أخبار العالم العربي

الاستخبارات العراقية تعلن تصفية 9 قيادات في
AP Ali Abdul Hassan
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أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقيةـ اليوم الخميس، عن تصفية عدد من قيادات بارزين في تنظيم "داعش"، خلال عملية نوعية نفذت في محافظة نينوى.

وذكرت الوكالة الاستخباراتية على صفحتها في "فيسبوك" اليوم الخميس أنها نفذت هذه العملية في جبال عداية جنوب غربي الموصل بمشاركة خلية الاستهداف في العمليات المشتركة وجهاز مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن العملية توجت بتصفية "9 قيادات مهمة" في "داعش".

ونشرت الوكالة مقطع فيديو يوثق جوانب من العملية التي شملت خصوصا شن غارات جوية ومداهمة نفق تحت الأرض استخدمه "داعش"، بالإضافة إلى كشف أسماء الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم.

المصدر: RT

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