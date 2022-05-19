رئيس الإمارات يوجه بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة لإحدى الدول العربية

وجه رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 35 مليون درهم إماراتي إلى الصومال لدعم جهود التنمية فيه.

وحسب "وام"، "تأتي التوجيهات بتقديم هذه المساعدات، في إطار العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، وتؤكد هذه المبادرة حرص الإمارات على دعم الأشقاء ومساندتهم، وسعيها لتطوير علاقاتها الثنائية مع الصومال".

كما تهدف المبادرة إلى "المساهمة في تلبية احتياجات الشعب الصومالي في مجالات تنموية متعددة، سعيا لتحسين الظروف المعيشية للسكان وتعزيز قدرات الحكومة على التعامل مع التحديات الإنسانية التي تواجه الصومال".

(1 دولار أمريكي = 3,67 درهم إماراتي)

المصدر: "وام"