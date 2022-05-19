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الكويت: ضبط كميات كبيرة من المخدرات في طرود قادمة من دولة آسيوية

أخبار العالم العربي

الكويت: ضبط كميات كبيرة من المخدرات في طرود قادمة من دولة آسيوية
جزء من كميات المخدرات المضبوطة ـ (الجمارك الكويتية)
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أعلنت الإدارة العامة للجمارك الكويتية أنها ضبطت كميات كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية عبر طرود قادمة من الصين.

وقال مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان عبد العزيز الفهد، إن "رجال الشحن الجوي ضبطوا ما يقارب 75 كيلو غراماً من "بودرة اللاريكا" المخدرة، إضافة إلى نصف مليون حبة "لاريكا" مخدرة، وأوضح أنه "تم تهريبها بطريقة جديدة ومبتكرة في 18 طردا قادمة من الصين".

وأشار الفهد إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات الرسمية وتحويلها إلى جهات الاختصاص"، حسب موقع الإدارة في الإنترنت.

ونشرت الإدارة عبر حسابها في "تويتر" تسجيلا مصورا يوثق ضبط تلك الكميات.

المصدر: RT

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