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سمير جعجع يجدد تأكيد فوز "القوات اللبنانية" بأكبر تكتل نيابي في البرلمان اللبناني

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سمير جعجع يجدد تأكيد فوز
AP
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قال رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، إن نتائج الانتخابات البرلمانية جاءت مدوية بعد خسارة "حزب الله" والتيار الوطني الحر للأكثرية النيابية، وفوز حزبه بأكبر تكتل في المجلس.

وأعلن جعجع، في خطاب أمام كتلته النيابية: "في موضوع من هي أكبر كتلة في المجلس النيابي، والذي لم أكن أريد الحديث عنه، القوات اللبنانية لديها كتلة من 19 نائبا مقابل 18 للتيار، حصلنا على أكثر من 200 ألف صوت تفضيلي مقابل 130 ألفا"، معتبرا أن "من المفارقات التي حصلت في الانتخابات أن كثرا من رموز النظام السوري وحزب الله طاروا في هذه الانتخابات، والحزب القومي السوري وحزب البعث خرجا من المجلس النيابي، إضافة إلى نسبة الاقتراع المتدنية في بيئة حزب الله".

وأشار إلى أنه "على أي مرشح جدّي لرئاسة المجلس أن يتعهد بأن يكون القرار الاستراتيجي للحرب والسلم بيد الحكومة اللبنانية فقط، وأن يعمل على أن تكون السياسة الخارجية بيد الدولة وأن يلتزم الجميع بها"، مشددا على "أننا لا نساوم على مشروعنا السياسي، وبالتالي سيتم التنسيق مع كل القوى التغييرية بالنسبة لانتخاب نائب رئيس مجلس النواب".

وأكد جعجع أن "رئيس المجلس النيابي اللبنانية عليه أن يعكس الاكثرية النيابية، والرئيس الحالي للمجلس نبيه بري لا يتحلى بالنقاط التي طرحناها ولذلك لن نصوت له، والأمر نفسه يتعلق بنائب رئيس مجلس النواب".

المصدر: RT

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