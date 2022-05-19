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شاهد.. أول صورة لنجل البرلماني المتهم بقتل عامل جمع قمامة

أخبار العالم العربي

شاهد.. أول صورة لنجل البرلماني المتهم بقتل عامل جمع قمامة
Globallookpress
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أمرت جهات التحقيق في مصر، بحبس شخصين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وإيداع نجل برلماني، بإحدى دور الرعاية، وذلك لاتهامهم بقتل عامل جمع قمامة.

شاهد.. أول صورة لنجل البرلماني المتهم بقتل عامل جمع قمامة
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تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على المتهمين في واقعة قتل عامل جمع قمامة في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

وكشفت التحريات الأولية في واقعة وفاة عامل جمع قمامة في منطقة بولاق الدكرور، أن نجل عضو مجلس النواب محمد ح، عن حزب مستقبل وطن بدائرة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، فقد ‏الهاتف المحمول بمكان جمع القمامة، فتوجه رفقة نجل عمه، إلى أحد الأكشاك بالمنطقة، التي فَقدَ بها هاتفه، وذلك لمشاهدة كاميرات المراقبة.

وتمكنت إدارة البحث من ضبط المتهمين وباستكمال الفحص تبين وجود نجل عضو مجلس النواب والاثنين الآخرين بمكان الواقعة، وشروع أصحاب الواقعة في التعدي على عامل جمع القمامة.

المصدر: القاهرة 24

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