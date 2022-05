بريطانيا تعلن عن تعرض سفينة لهجوم قبالة اليمن

UKMTO Warning 001/May/2022



Category: ATTACK



Description: UKMTO has recieved a report of an attack on a vessel in position 1419N 04242E (34 NM South of Hodeida). Investigations are ongoing.https://t.co/kK6Ww3UfZl#MarSec#Maritime Security pic.twitter.com/nYNrtB2IpK