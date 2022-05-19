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بريطانيا تعلن عن تعرض سفينة لهجوم قبالة اليمن

أخبار العالم العربي

بريطانيا تعلن عن تعرض سفينة لهجوم قبالة اليمن
AP Nariman El-Mofty
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أعلنت هيئة رقابة تابعة للبحرية البريطانية اليوم الخميس عن تعرض سفينة لهجوم قبالة سواحل محافظة الحديدة غرب اليمن.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) على موقعها الإلكتروني أن الحادث وقع اليوم على مسافة 34 ميلا بحريا جنوبي غربي ميناء الحديدة، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية لكشف ملابساته.

ولم تكشف الهيئة عن اسم السفينة التي تعرضت للهجوم المزعوم أو أي تفاصيل أخرى.

بدوره، أعلن الأسطول الأمريكي الخامس الذي يتخذ من المنامة مقرا له أنه ليس على دراية بشأن الواقعة، دون الإدلاء بمزيد من التعليقات، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

ويأتي ذلك على خلفية استمرار سريان الهدنة الإنسانية المتفق عليها في عموم اليمن بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) والتحالف العربي بقيادة السعودية.

المصدر: RT + "أسوشيتد برس"

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