بريطانيا تعلن عن تعرض سفينة لهجوم قبالة اليمن

أعلنت هيئة رقابة تابعة للبحرية البريطانية اليوم الخميس عن تعرض سفينة لهجوم قبالة سواحل محافظة الحديدة غرب اليمن.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) على موقعها الإلكتروني أن الحادث وقع اليوم على مسافة 34 ميلا بحريا جنوبي غربي ميناء الحديدة، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية لكشف ملابساته.

ولم تكشف الهيئة عن اسم السفينة التي تعرضت للهجوم المزعوم أو أي تفاصيل أخرى.

UKMTO Warning 001/May/2022



Category: ATTACK



Description: UKMTO has recieved a report of an attack on a vessel in position 1419N 04242E (34 NM South of Hodeida). Investigations are ongoing.https://t.co/kK6Ww3UfZl#MarSec#Maritime Security pic.twitter.com/nYNrtB2IpK — United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) May 19, 2022

بدوره، أعلن الأسطول الأمريكي الخامس الذي يتخذ من المنامة مقرا له أنه ليس على دراية بشأن الواقعة، دون الإدلاء بمزيد من التعليقات، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

ويأتي ذلك على خلفية استمرار سريان الهدنة الإنسانية المتفق عليها في عموم اليمن بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) والتحالف العربي بقيادة السعودية.

المصدر: RT + "أسوشيتد برس"