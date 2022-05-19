مصر.. الحكومة تستعد لإجراء جديد ضد مضايقة السائحين والتحرش بالسائحات

ناقش رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع الحكومة حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وجهود جذب الأسواق البديلة إليها.

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وأشار مصطفي مدبولي إلى أهمية البحث عن أسواق بديلة للأسواق التقليدية، واستقطاب شرائح متنوعة من السائحين تتلاءم وحركة التنمية السياحية الشاملة التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الوزراء المصرية نادر سعد، بأنه خلال اللقاء تم تناول موقف السياحة الوافدة في ظل الأحداث العالمية الجارية، لاسيما الأزمة الروسية-الأوكرانية، واستعراض بيان تفصيلي لأعداد السائحين الذين قاموا بزيارة المقاصد السياحية المتنوعة في مصر خلال الفترة الماضية.

وأضاف السفير نادر سعد، أنه تم استعراض الجهود المبذولة لجذب المزيد من السائحين الوافدين لزيارة مصر من عدد من الأسواق السياحية البديلة، وجهود الترويج في الخارج للمقاصد السياحية، وإبراز حركة التنمية الشاملة التي يشهدها قطاعا السياحة والآثار في مصر.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع استعرض أيضا محاور الاستراتيجية القومية للسياحة المصرية، المقرر إعلانها قريبا، والتي تم اعدادها بواسطة كبار الخبراء العالميين في هذا المجال، والتي توضح نقاط القوة والضعف، وآليات التحرك المطلوبة، وتوصيات الخبراء في مختلف المجالات ذات الصلة.

ونوه السفير نادر سعد بأن الاجتماع تطرق إلى التشريعات المقترحة، لتغليظ العقوبة على أي تعدٍ على السائحين أو إتيان أي فعل خادش ضدهم، للحد من أي تصرف يؤثر على حركة السياحة الوافدة ويعرقل جهود التنمية السياحية.

المصدر: القاهرة 24