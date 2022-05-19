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أنقرة تعلن مقتل جندي تركي في شمال سوريا

أخبار العالم العربي

أنقرة تعلن مقتل جندي تركي في شمال سوريا
Globallookpress
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أعلنت أنقرة "استشهاد" أحد جنودها متأثرا بجراحه جراء هجوم بقذائف الهاون شنه "إرهابيون" في شمال سوريا.

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وأفادت وزارة الدفاع التركية، في بيان، بأن العريف حيدر شنول أصيب في 13 مايو الجاري جراء هجوم شنه إرهابيون في منطقة عملية "غصن الزيتون".

وأشارت إلى أن شنول نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، ورغم كل الجهود لإنقاذه إلا أنه قضى متأثرا بجراحه.

يذكر أن القوات التركية بالتعاون مع "الجيش الوطني السوري"، نفذت عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" في شمال سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"بي كا كا/ ي ب ك".

المصدر: "الأناضول"

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