طهران: التأكيد الأممي بعدم قانونية إجراءات الحظر فضيحة لواشنطن

اعتبرت طهران، أن البيان الأممي حول إجراءات الحظر المفروضة على إيران، "فضيحة" أخرى لأمريكا.

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وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي، إن "المقررة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة إلنا دوهان أكدت في ختام زيارتها إلى إيران أن إجراءات الحظر الأحادية الأمريكية ضد إيران مناقضة لمعايير حقوق الإنسان والقوانين الدولية وأن على الولايات المتحدة إنهاء إجراءات حظرها اللاقانونية ضد ايران"، مضيفا: "إنها فضيحة أخرى لأمريكا".

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد @AlenaDouhan در پایان سفر خود به ایران، تایید کرد که اقدامات یکجانبه آمریکا علیه ایران خلاف همه موازین حقوق بشری و حقوق بین‌المللی است و ایالات‌متحده باید به تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران پایان دهد.

رسوایی دیگری برای آمریکا.https://t.co/8j6ok5jiEr — علی بهادری جهرمی (@alibahaadori) May 18, 2022

وكانت مقررة منظمة الأمم المتحدة إلنا دوهان قد وصفت في مؤتمرها الصحفي في طهران، إجراءات الحظر ضد إيران بأنها انتهاك لحقوق الإنسان، ونصحت الحكومة الأمريكية بإنهاء الحظر ضد الشعب الإيراني.

المصدر: "إرنا"