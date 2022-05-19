حسن نصر الله: السفير السعودي كان أنشط ماكينة انتخابية في حين أن السفير الإيراني لم يشاهده أحد

وصفي أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله السفير السعودي لدى بيروت وليد البخاري بأنه كان "أنشط ماكينة انتخابية" خلال الانتخابات التشريعية التي أجريت الأحد.

وقال نصر الله في خطاب متلفز تعليقا على نتائج الانتخابات: "منذ العام 2019 كان هناك ضخ يومي وإنفاق هائل للأموال وكتبة يتقاضون 700 دولار مقابل المقالة الواحدة وضغوط اقتصادية ومالية، وقد اعترف ديفيد شينكر بأن الأمريكيين هم من افتعلوا الأزمة المالية".

ورأى أنه "رغم التهديد والتهويل، لم يؤد كل ذلك إلى نتيجة، وهذا ما شاهدناه في الحضور الكبير في المهرجانات التي أقمناها قبل الانتخابات وفي يوم الاقتراع".

ولفت إلى أن نتائج الانتخابات "انتصار كبير للمقاومة، وبخاصة اذا رأينا ظروف المعركة وما انفق فيها".

وعلق على فكرة "الاحتلال الإيراني" قائلا: "السفير السعودي كان أنشط ماكينة انتخابية، وكان يدفع الأموال ويصرح ويتحدث في حين أن السفير الإيراني لم يشاهده أحد!".

وتابع: أين هو الاحتلال الايراني في حين أنكم فزتم وما شاء الله".

المصدر: "الجديد"