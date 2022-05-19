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شركة النفط اليمنية: الإفراج عن ناقلة مشتقات نفطية

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شركة النفط اليمنية: الإفراج عن ناقلة مشتقات نفطية
Globallookpress ميناء الحديدة في اليمن ـ أرشيف
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أعلنت شركة النفط اليمنية التابعة للحوثيين إنه تم الإفراج عن ناقلة مشتقات نفطية جديدة محملة بـ 29 ألف طن من البنزين والديزل.

وقال المتحدث باسم شركة النفط اليمنية عصام المتوكل، إن "تحالف العدوان" في إشارة إلى التحالف الذي تقوده السعودية، أفرج عن السفينة "كورنيت"، وأوضح عبر حسابه في "تويتر" أن السفينة محملة بـ 20 ألف طن من البنزين و9 آلاف طن من الديزل.

وأشار المتوكل إلى أنه وبالتزامن مع الإفراج عن السفينة فإن ذلك التحالف يحتجز سفينتي بنزين (قيصر، سي ادور)، وذلك بالرغم من تفتيشهما وحصولهما على تصاريح دخول من الأمم المتحدة، حسب المتوكل.

 

المصدر: RT

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