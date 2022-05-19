شركة النفط اليمنية: الإفراج عن ناقلة مشتقات نفطية

أعلنت شركة النفط اليمنية التابعة للحوثيين إنه تم الإفراج عن ناقلة مشتقات نفطية جديدة محملة بـ 29 ألف طن من البنزين والديزل.

وقال المتحدث باسم شركة النفط اليمنية عصام المتوكل، إن "تحالف العدوان" في إشارة إلى التحالف الذي تقوده السعودية، أفرج عن السفينة "كورنيت"، وأوضح عبر حسابه في "تويتر" أن السفينة محملة بـ 20 ألف طن من البنزين و9 آلاف طن من الديزل.

تحالف العدوان بقيادة أمريكا يُفرج اليوم عن السفينة "كورنيت" المحملة ب(20 ألف طن #بنزين,9 الف طن #ديزل) وذلك بالتزامن مع احتجازه لسفينتي بنزين (قيصر، سي ادور) بالرغم من تفتيشهما وحصولهما على تصاريح دخول من الأمم المتحدة . pic.twitter.com/hCXVO3pI0C — عصام المتوكل (@YPCSpokesperson) May 18, 2022

وأشار المتوكل إلى أنه وبالتزامن مع الإفراج عن السفينة فإن ذلك التحالف يحتجز سفينتي بنزين (قيصر، سي ادور)، وذلك بالرغم من تفتيشهما وحصولهما على تصاريح دخول من الأمم المتحدة، حسب المتوكل.

المصدر: RT