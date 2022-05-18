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فلسطين.. فوز "الكتلة الإسلامية" بانتخابات جامعة بيرزيت برام الله (فيديو)

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فلسطين.. فوز
RT @YeniSafakArabic
فوز "الكتلة الإسلامية" بانتخابات جامعة بيرزيت برام الله
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أعلنت جامعة بيرزيت برام الله الأربعاء نتائج انتخابات مؤتمر مجلس الطلبة للعام 2022-2023، حيث حصلت "كتلة الوفاء الإسلامية" الذراع الطلابي لحركة حماس على 28 مقعدا بمجموع 5068 صوتا.

وحصلت كتلة الشهيد ياسر عرفات "الذراع الطلابي لحركة فتح" على 18 مقعدا بمجموع 3379صوتا.

من جهته حل القطب الطلابي التقدمي "الذراع الطلابي للجبهة الشعبية" في المرتبة الثالثة حيث حصل على 5 مقاعد بمجموع 888 صوتا.

هذا ولم تحصل كتلة اتحاد الطلبة التقدمية "الذراع الطلابي لحزب الشعب" وقائمة الوحدة الطلابية الذراع الطلابي للجبهة الديمقراطية على أية مقاعد.

المصدر: وكالة "معا" الإخبارية

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