فلسطين.. فوز "الكتلة الإسلامية" بانتخابات جامعة بيرزيت برام الله (فيديو)

أعلنت جامعة بيرزيت برام الله الأربعاء نتائج انتخابات مؤتمر مجلس الطلبة للعام 2022-2023، حيث حصلت "كتلة الوفاء الإسلامية" الذراع الطلابي لحركة حماس على 28 مقعدا بمجموع 5068 صوتا.

وحصلت كتلة الشهيد ياسر عرفات "الذراع الطلابي لحركة فتح" على 18 مقعدا بمجموع 3379صوتا.

من جهته حل القطب الطلابي التقدمي "الذراع الطلابي للجبهة الشعبية" في المرتبة الثالثة حيث حصل على 5 مقاعد بمجموع 888 صوتا.

هذا ولم تحصل كتلة اتحاد الطلبة التقدمية "الذراع الطلابي لحزب الشعب" وقائمة الوحدة الطلابية الذراع الطلابي للجبهة الديمقراطية على أية مقاعد.

الكتلة الإسلامية تفوز بانتخابات مجلس الطلبة في جامعة #بيرزيت. pic.twitter.com/7CrVEoIuj2 — عبدالعزيز بدر القطان (@Azizalqattan5) May 18, 2022

شاهد| هكذا احتفل أنصار الكتلة الإسلامية بالفوز في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت.. pic.twitter.com/7930UQuhBS — نورالدين أبو يحيى (@Nour240966) May 18, 2022

شبان من مناصري الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت يسجدون "سجدة النصر" من أمامها pic.twitter.com/r0xiTzWlJa — فلسطين أون لاين (@pl24online) May 18, 2022

المصدر: وكالة "معا" الإخبارية