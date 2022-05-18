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الإعدام للمدان بقتل كاهن قبطي في الاسكندرية بمصر

أخبار العالم العربي

الإعدام للمدان بقتل كاهن قبطي في الاسكندرية بمصر
AFP
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قضت محكمة جنايات في الإسكندرية المصرية بإعدام المتهم بقتل كاهن قبطي وأحالت أوراقه الى مفتي الجمهورية للحصول على موافقته على الحكم.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر قضائي أن المحكمة ستعلن حكمها بشكل نهائي في جلسة تعقدها في 11 من يونيو القادم، بعد ورود رأي المفتي، وجرت العادة أن يوافق مفتي الجمهورية على قرارات الإعدام التي يتخذها القضاء.

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وتعرض القمّص، أرسانيوس وديد، للطعن بسكّين، في 7 أبريل الماضي، بينما كان يسير مع شبيبة من رعيّته على كورنيش الإسكندرية، في هجوم نُقل على إثره إلى المستشفى حيث لم يلبث أن فارق الحياة متأثرا بإصابته.

وإثر الهجوم، تمكّن جمع من المارّة من توقيف المشتبه به وسلّموه إلى الشرطة التي احتجزته في مستشفى للأمراض النفسية بعدما ساورت النيابة العامة شكوك حول قدراته العقلية.

وأعلنت النيابة العامة المصرية الشهر الماضي إحالة المتهم للمحاكمة "بتهمة القتل العمد" بعدما أثبتت لجنة أطباء نفسيين أهليته للمحاكمة.

 

المصدر: "فرانس برس"

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