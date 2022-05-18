السعودية.. الأمن يقبض على سعودي ووافد سرقا 11 سيارة

ألقت شرطة محافظة جدة السعودية القبض على شخصين لتنفيذهما عدة حوادث جنائية، تمثلت في سرقة عدد من المركبات، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وتمكنت الشرطة من القبض على وافد من الجنسية اليمنية بهوية زائر ومواطن سعودي، سرقا 11 سيارة تم استردادها.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الأمن ضبط بحوزتهما مواد مخدرة وسلاحا ناريا.

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

المصدر: واس