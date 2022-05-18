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سوريا.. اغتيال رئيس بلدية وأمين فرقة بحزب البعث بإطلاق نار بريف درعا (صور)

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سوريا.. اغتيال رئيس بلدية وأمين فرقة بحزب البعث بإطلاق نار بريف درعا (صور)
Gettyimages.ru
سوريا.. اغتيال رئيس بلدية وأمين فرقة بحزب البعث بإطلاق نار بريف درعا
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أفاد مراسل RT في سوريا مساء يوم الأربعاء بأن مجهولين اغتالوا رئيس بلدية النعيمة وأمين فرقة حزب البعث بعد إطلاق النار عليهما في البلدة الواقعة شرقي مدينة درعا.

وقال ناشطون إن مجهولين أطلقوا النار بشكل مباشر على كل من مختار بلدة النعيمة ورئيس البلدية حاليا عوض العبود، وبرفقته أمين فرقة حزب البعث فؤاد العبود، ما أدى لمقتلهما على الفور.

ونشر أحد النشطاء تغريدة على "تويتر" قال فيها: "يغتالون أبناء عمومتنا في قرية النعيمة، في محافظة درعا.. فؤاد العبود أمين فرقة حزب البعث العربي الاشتراكي في القرية وعوض العبود رئيس البلدية والمختار في القرية".

المصدر: RT

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