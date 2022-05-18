سوريا.. اغتيال رئيس بلدية وأمين فرقة بحزب البعث بإطلاق نار بريف درعا (صور)

أفاد مراسل RT في سوريا مساء يوم الأربعاء بأن مجهولين اغتالوا رئيس بلدية النعيمة وأمين فرقة حزب البعث بعد إطلاق النار عليهما في البلدة الواقعة شرقي مدينة درعا.

وقال ناشطون إن مجهولين أطلقوا النار بشكل مباشر على كل من مختار بلدة النعيمة ورئيس البلدية حاليا عوض العبود، وبرفقته أمين فرقة حزب البعث فؤاد العبود، ما أدى لمقتلهما على الفور.

ونشر أحد النشطاء تغريدة على "تويتر" قال فيها: "يغتالون أبناء عمومتنا في قرية النعيمة، في محافظة درعا.. فؤاد العبود أمين فرقة حزب البعث العربي الاشتراكي في القرية وعوض العبود رئيس البلدية والمختار في القرية".

#بدنا_المعتقلين#درعا|| اغتيال مختار بلدة النعيمة "عوض العبود" العامل ضمن فرع أمن الدولة،وأمين فرقة حزب البعث ورئيس بلدية النعيمة "فؤاد العبود"،عبر استهدافهما بالرصاص المباشر من قبل مجهولين في بلدة #النعيمة شرقي #درعا ، ما أسفر عن مقتلهما على الفور.،،، pic.twitter.com/cMP38qwuoe — Iyad (@iyadalmugarabi) May 18, 2022

المصدر: RT