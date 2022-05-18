الجزائر تعيد فتح حدودها البرية مع تونس وليبيا

كشفت إذاعة "موزاييك أف أم" التونسية، يوم الأربعاء، أن السلطات الجزائرية وافقت على إعادة فتح الحدود البرية مع تونس وليبيا، للقيام بعمليات التصدير التي تتم بالعملة الصعبة.

وحسب ما ذكرته الإذاعة الخاصة، فقد أبلغ الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، وزير الداخلية كمال بلجود بموافقة الرئيس عبد المجيد تبون إعادة فتح الحدود البرية في المجال التجاري فقط.

وذكرت "موزاييك" أن المراسلة التي وجهت إلى وزير الداخلية الجزائري صدرت بتاريخ 14 مايو الجاري، تحت عنوان "فتح المعابر الحدودية لأغراض تجارية".

ولا تزال الحدود البرية لتنقل المسافرين مغلقة، منذ بداية جائحة كورونا في مارس 2020، ومؤخرا أصدرت السلطات الجزائرية قرارا استثنائيا لفتح المعابر الحدودية البرية للجزائريين المقيمين بتونس، وللتونسيين المقيمين في الجزائر.

من جهة أخرى قال السفير الجزائري في تونس عزوز بعلال في تصريح لموقع "حقائق أون لاين" إن سبب تواصل غلق الحدود هو صحي بالأساس ويعود إلى إجراءات التوقي من فيروس كورونا.

وفي رده عن سؤال إن كانت هناك أسباب أعمق من ذلك تستدعي تواصل غلق الحدود، نفى السفير عزوز بعلال ذلك، مجددا تأكيده أن الأسباب صحية فقط.

المصدر: إذاعة "موزاييك أف أم" التونسية