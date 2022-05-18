الكاظمي: مشروع مترو بغداد أصبح ضرورة لمواجهة الزحام

قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إن البدء في مشروع مترو بغداد أصبح ضرورة لمواجهة ظاهرة الزحامات المرورية في العاصمة، مشيرا إلى أنها وصلت لمستويات غير مقبولة.

وأشار الكاظمي إلى أن "بغداد هي عاصمة السلام وأول جامعة بها كانت على ضفاف نهر دجلة وهي المدرسة المستنصرية"، مضيفا: "تعيش بغداد معاناة كبيرة وإهمالا واضحا في الوقت الحالي رغم الدعم الحكومي الذي يهدف للنهوض بواقع العاصمة".

وأكد الكاظمي ضرورة بذل ما وصفه بـ "الجهد الاستثنائي لتوفير خدمات بلدية مستقرة وخلق بيئة اجتماعية تنعكس بشكل إيجابي على كل مفاصل الحياة".

المصدر: وكالة الأنباء العراقية