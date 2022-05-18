قوات الصاعقة في الجيش المصري تستعد قتاليا (صور)

شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق أسامة عسكر، إجراءات رفع الكفاءة القتالية لإحدى وحدات قوات الصاعقة.

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ويهدف التدريب للوقوف على مدى جاهزيتها لتنفيذ كل ما تكلف به من مهام.

وبدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية والذى تضمن الحالة الفنية والإدارية للوحدة المصطفة بعد تطويرها ورفع كفاءتها لدعم قدراتها القتالية لتنفيذ المهام المكلفة بها.

ووفقا لبيان الجيش المصري تم تنفيذ عدد من البيانات العملية التى أظهرت مدى ما يتمتع به رجال الصاعقة من قدرات قتالية ومهارات ميدانية ذات طابع إحترافي خلال تنفيذ المهام.

المصدر: RT