السعودية.. موافقة ملكية على إقامة المسابقة الدولية لكتابة "مصحف المؤسس"

وافق الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على إقامة المسابقة الدولية في كتابة المصحف مطلع شهر مارس القادم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المسابقة ستكون "تحت إشراف وتنظيم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة".

ونقلت الوكالة عن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على المجمع عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن المسابقة "تهدف إلى إتاحة الفرصة للمتميزين في كتابة القرآن الكريم من الخطاطين المهرة، ومشاركتهم في كتابة مصحف كريم يحمل اسم المؤسس" (في إشارة إلى الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، الذي يُعد مؤسس السعودية).

وأشار آل الشيخ إلى أن شروط المسابقة ستعلن قريبا.

يذكر أن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف زاد عدد النسخ المطبوعة من المصحف بنسبة تجاوزت الـ100 في المئة، ليبلغ حجم الإنتاج 20 مليون نسخة سنويا بعد أن كان 8 ملايين نسخة سنويا في السابق، كما زاد عدد اللغات لترجمة كلمات ومعاني القرآن إلى ما يقارب 80 لغة عالمية.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية