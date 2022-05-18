مصر.. نقل أشهر ناشط في السجون المصرية

كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء، بنقل المحكوم عليه علاء عبد الفتاح، لمركز الإصلاح والتأهيل.

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وصرح المصدر بأن الوزارة استجابت لطلب المجلس القومي لحقوق الإنسان، لنقل علاء عبد الفتاح لمركز الإصلاح والتأهيل، بمنطقة وادي النطرون التابعة لمحافظة البحيرة، شمال القاهرة.

وقال المصدر إن "المحكوم عليه يتلقى كل وجباته المنصرفة له، كما يستخدم مقصف مركز الإصلاح والتأهيل".

ومن جانبها قالت مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس أطلق مناشدة، أمس الثلاثاء، لوزارة الداخلية بخصوص نقل علاء عبد الفتاح، لسجن وادي النطرون، لافتة إلى أن "السبب وراء المناشدة يعود إلى تطوير سجن وادي النطرون، بشكل ملحوظ، وبه العديد من الأمور التي توفر مجال حقوق الإنسان فيه".

وفي ديسمبر الماضي، أصدرت محكمة مصرية، حكمها على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمس سنوات وغرامة 200 ألف جنيه بعد إدانته بتهمة نشر أخبار كاذبة.

المصدر: وكالات