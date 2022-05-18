بالقرب من أهرامات الجيزة.. مصر تعلن عن موعد افتتاح مطار "سفنكس" الدولي الجديد

استعرض وزير الطيران المدني في مصر محمد منار خلال اجتماع لمجلس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، تقريرا حول مشروع تطوير مطار سفنكس الدولي غرب القاهرة بمحافظة الجيزة.

وأوضح الوزير أنه تم إنجاز 90% من مشروع تطوير مطار "سفنكس" الدولي، الذي من المقرر بدء تشغيله منتصف يوليو المقبل، لافتا إلى أن التطوير يستهدف جعله مطارا عالميا مجهزا بجميع المرافق على أحدث المستويات العالمية.

وصرح بأن "سفنكس" يعد أحد المطارات المهمة التي تخدم قاطني محافظات الجيزة، والفيوم، والمنوفية، وبني سويف، والمنيا، لتخفيف الضغط عن مطار القاهرة الدولي، مشيرا إلى أن تطوير مطار "سفنكس" سيسمح بتشغيل الرحلات المحلية، والدولية، وتنشيط سياحة اليوم الواحد، كما سيخدم أيضا حركة الصادرات بصورة كبيرة.

وأضاف وزير الطيران المدني أن أعمال تطوير مطار "سفنكس" الدولي تتضمن زيادة المساحة الكلية للمطار لتصبح 24 ألف متر مسطح، مع زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 900 راكب/ساعة، كما سيشمل التطوير تزويد المطار بمحطة تبريد جديدة بزيادة قدرها 6440 طن تبريد، ومحطة كهرباء جديدة بطاقة 7.5 ميغا، إلى جانب إضافة 6 مصاعد، و8 سلالم متحركة، و4 كباري لتحميل الركاب تخدم 4 طائرات، وتزويده بـ20 كاونتر للجوازات، و 26 كاونتر لإنهاء إجراءات السفر، و3 سيور للحقائب، مع زيادة عدد أجهزة فحص الحقائب بأشعة الـ X-Ray لتصبح 13 جهازا، إلى جانب جعل المهبط يتسع لـ 8 طائرات بطرازات مختلفة، وتجهيز غرفة مراقبة الكاميرات وتحقيق انضباط العمل بالمطار.

وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بالنهوض بقطاع الطيران المدني، الذي يعد داعما رئيسيا لقطاع السياحة وحركة التجارة، لافتا إلى أن مشروع تطوير مطار سفنكس يكتسب أهمية كبيرة خاصة لقرب المطار من منطقة الأهرامات التي تشهد جهودا كبيرة في هذه المرحلة استعدادا لافتتاح المتحف المصري الكبير واستقبال زواره.

جدير بالذكر أن عائدات السياحة وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية لمصر، قفزت إلى ثلاثة مليارات دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021 ارتفاعا من 987 مليونا قبل عام مع تعافي حركة السفر والسياحة من تأثيرات قيود كوفيد-19.

المصدر: وسائل إعلام مصرية + وكالات