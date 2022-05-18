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السعودية.. ضبط 41 مخالفا للنظام بينهم 18 من جنسية عربية

أخبار العالم العربي

السعودية.. ضبط 41 مخالفا للنظام بينهم 18 من جنسية عربية
AFP
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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية 41 مخالفا لنظام البيئة بعد ارتكابهم مخالفات رعي في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق السعودية.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أن المخالفين 22 مواطنا، و18 مقيماً من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية الهندية، ارتكبوا مخالفات رعي 991 متنا من الإبل و735 رأسا من الأغنام، مؤكدة أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وذكرت أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في بقية مناطق السعودية.

المصدر: "عكاظ"

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