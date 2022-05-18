تونس.. حجز كمية ضخمة من ''الماريجوانا'' بحوزة مستثمر أجنبي في قمرت

ذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية أن الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالحرس الوطني في بن عروس أطاحت بمروج خطير للمخدرات وحجزت كمية ضخمة من الماريجوانا بمنزله بقمرت.

وأضافت الإذاعة التونسية الخاصة أن القضاء أذن بتجميد الحسابات البنكيّة للمظنون فيه وهو مستثمر أجنبي مزدوج الجنسية.

وتفيد محاضر البحث بأن الإطاحة بالمروج الخطير تمت إثر مجهود استعلاماتي قام به أعوان الفرقة المركزية للإدارة الفرعية لمكافحة المخدّرات بالحرس الوطني ببن عروس، حيث وبالتنسيق مع النيابة العمومية تمت مداهمة منزل المشتبه به وحجز كمية "مهمة جدا" من مادة "الماريجوانا" تقدر بحوالي 11.5 كيلوغرام، بالإضافة إلى عدد كبير من صفائح "القنب الهندي" وكمية من "الكوكايين"، وذلك بجهة قمرت بالضاحية الشمالية للعاصمة.

وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بالمتهم وهو مستثمر أجنبي ومزدوج الجنسية، حيث يحمل جنسية دولة أوروبية، بالإضافة إلى الجنسية التونسية.

كما أذنت النيابة العمومية بحجز سيارات فاخرة ودراجة نارية باهظة الثمن وتجميد جميع الحسابات البنكية التابعة للمشتبه به على ذمة البحث.

المصدر: إذاعة "موزاييك"