بعد توقف لعامين.. عودة الحج اليهودي إلى كنيس "الغريبة" بتونس

عادت مراسم الحج اليهودي إلى كنيس "الغريبة"، وهو أحد أهم المعابد اليهودية في إفريقيا، وذلك بعد نحو عامين من التوقف إذ ألغي خلال 2020 و2021 بسبب أزمة كوفيد-19.

ووصل أول الزائرين إلى المعبد في جزيرة جربة التونسية، شرق البلاد، قرابة الساعة العاشرة صباحا، ومروا عبر أجهزة تفتيش كتلك المتواجدة في المطارات مع انتشار حراس أمنيين.

وقام الزوار اليهود بطقوسهم المتمثلة في إشعال الشموع وكتابة الأماني على البيض ووضعها داخل كهف صغير بالمعبد وتناول الفواكه الجافة وشرب "البوخة" (شراب مستخرج من فاكهة التين).

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ويأخذ بعض الزوار صورا ومقاطع فيديو للمكان الذي زينت جدرانه باللونين الأبيض والأزرق.

وكان يزور "الغريبة" في بعض السنوات أربعة إلى خمسة آلاف شخص.

ويسكن تونس حاليا أكثر من ألف يهودي وكان عددهم أكثر من مئة ألف قبل استقلال البلاد في العام 1956.

وينظم الحج اليهودي هذا العام وتونس على أبواب موسم سياحي تسعى السلطات لإنجاحه وتدارك الموسمين الفائتين.

ويُنظَّم الحج إلى كنيس "الغريبة" كل عام في اليوم الثالث والثلاثين بعد عيد الفصح اليهودي، وهو في صميم تقاليد اليهود التونسيين.

المصدر: "أ ف ب"