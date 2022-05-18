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الجيش اللبناني يتسلم 70 طنا من المساعدات الغذائية مقدمة من قطر

أخبار العالم العربي

الجيش اللبناني يتسلم 70 طنا من المساعدات الغذائية مقدمة من قطر
الجيش اللبناني
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تسلم الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، حوالي 70 طنا من المواد الغذائية، مقدمة هبة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الجيش.

وقال الجيش في بيان: "تسلم الجيش اللبناني في مطار رفيق الحريري الدولي حوالي 70 طنا من المواد الغذائية، مقدّمة هبة من سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الجيش. وجرى تسلم الهبة بحضور ممثّل قائد الجيش العماد جوزاف عون وسفير دولة قطر في لبنان. وشكر ممثل قائد الجيش سمو أمير دولة قطر على مبادراته المتكررة تجاه المؤسسة العسكرية متمنياً لدولة قطر الشقيقة دوام السلام والتقدّم".

المصدر: RT

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