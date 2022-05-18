الجيش اللبناني يتسلم 70 طنا من المساعدات الغذائية مقدمة من قطر

تسلم الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، حوالي 70 طنا من المواد الغذائية، مقدمة هبة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الجيش.

وقال الجيش في بيان: "تسلم الجيش اللبناني في مطار رفيق الحريري الدولي حوالي 70 طنا من المواد الغذائية، مقدّمة هبة من سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الجيش. وجرى تسلم الهبة بحضور ممثّل قائد الجيش العماد جوزاف عون وسفير دولة قطر في لبنان. وشكر ممثل قائد الجيش سمو أمير دولة قطر على مبادراته المتكررة تجاه المؤسسة العسكرية متمنياً لدولة قطر الشقيقة دوام السلام والتقدّم".

تسلم الجيش اللبناني في مطار رفيق الحريري الدولي حوالى ٧٠ طناً من المواد الغذائية، مقدّمة هبة من سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الجيش.#الجيش_اللبناني#LebaneseArmyhttps://t.co/2la2kN9bHN — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) May 18, 2022

المصدر: RT