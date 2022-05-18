العراق.. الحكيم يرفض "زج" المرجعية الدينية في الصراع السياسي

أعلن رئيس تيار "الحكمة" في العراق، عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، "زج" المرجعية الدينية العليا في الصراع السياسي.

وذكر في بيان صحفي: "نعلن رفضنا القاطع لمساعي بعض الأطراف والشخصيات السياسية زج المرجعية الدينية العليا في الصراع السياسي الحالي ومعاتبتها لعدم إبداء الرأي و تحميلها مسؤولية تتحملها الكتل السياسية المعنية بالتفاهم فيما بينها لإيجاد مخرج للإنسداد السياسي الذي تشهده البلاد".

وأضاف أن "المرجعية الدينية العليا كانت ولاتزال وستبقى المدافع الأمين عن مصالح البلاد والعباد ولاترتجي من ذلك إلا رضى الله سبحانه وتعالى ومصالح عباده".



المصدر: RT