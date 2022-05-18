مصر تقرر تحويل طائرات "بوينغ"

صرح رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران في مصر، عمرو أبو العينين، بأن شركة مصر للطيران للشحن الجوي تعاقدت مع شركة (AEI) على تحويل B737/800SF إلى طائرات شحن بضائع.

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وأضاف أبو العينين أن مصر للطيران للشحن الجوي تمتلك حاليا 3 طائرات من طراز إيرباص A330-200 سعة الواحدة 60 طنا وتسعى الشركة لزيادة حجم أسطولها بغرض فتح أسواق جديدة خلال المرحلة المقبلة وتنشيط حركة صادرات البضائع للخارج وخصوصا الحاصلات الزراعية.

وأكد أن نشاط شركة الشحن الجوي تزايد مؤخرا خلال فترة جائحة كورونا وتنامت حركة الشحن الجوي مع تشغيل رحلات طيران جديدة لعدد من دول العالم بهدف تغطية الطلب المتزايد على نقل المواد الطبية للسيطرة على انتشار فيروس كورونا وكذلك تصدير المحاصيل الزراعية.

من جانبه، صرح أحمد شاهين رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي بأنه من المقرر أن تبدأ إجراءات التحويل للطائرة في شهر أكتوبر 2022، كما أنه من المقرر أن يتم إنجاز متطلبات التحويل والصيانة بواسطة مركز تحويل شركة AEI المعتمد، في ميامي بفلوريدا.

وأوضح شاهين أنه بمجرد أن يتم اكتمال عملية التحويل ستكون هذه أول طائرة شحن محولة من طراز B737-800SF تقوم بتشغيلها شركة مصر للطيران، حيث تعد شركة AEI الوحيدة الحاصلة على إجازة ETOPS 180 لتحويل الطائرات طراز 800-737 إلى طائرة شحن بضائع بالإضافة إلى ذلك، يمكن لشركة AEI تحويل جميع الطائرات 800-737 بما في ذلك تلك التي تحتوي على split scimitar winglet أو ما يطلق عليها "الأجنحة ذات الطرف المنقسم".

وأضاف شاهين أنه بناء علي هذا التعاقد فإن الطائرة B737-800SF التي سيتم تحويلها من قبل شركة AEI سوف تصل حمولة سطحها الرئيسي إلى 52700 رطل أي ما يعادل (23904 كجم) ويتضمن أحد عشر موضعا للحاويات بارتفاع 88 بوصة×125 بوصة، بالإضافة إلى موضع إضافي لأجزاء المحرك الخاص بالطائرة وأجزاء أخرى من الطائرة.

كما يشتمل التحويل أيضا على عوارض أرضية جديدة في الجزء الخلفي من صندوق الجناح، وباب شحن رئيسي كبير بحجم 86×137 بوصة مع وجود نظام باب واحد للتهوية كما تسمح تصميمات شركة AEI المتطورة بتحميل الحاويات في الطائرة على مسافة 16.5 بوصة كاملة من دعامة الباب الأمامي بما يضمن حصول المشغلين على مساحة كافية تقلل من احتمالية اصطدام الأبواب والطائرات.

بالإضافة إلى ذلك تحتوي طائرة B737-800SF على نظام شحن وتحميل مرن للبضائع يسمى Ancra، وكذلك تحتوي علي حاجز صلب 9 غرامات، بالإضافة إلي احتوائها على خمسة مقاعد إضافية.

المصدر: الأهرام