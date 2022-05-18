مصر.. شل تستحوذ على المنطقة 3 في البحر المتوسط

وقعت شركة بي جي المحدودة، المملوكة بالكامل لشركة شل بي إل سي، اتفاقية مع شركة إكسون موبيل إيجيبت تستحوذ خلاله "شل" على منطقة امتياز شمال شرق العامرية البحرية في دلتا النيل في مصر.

وتقع هذه المنطقة في البحر المتوسط والمعروفة باسم المنطقة 3 والتي تديرها إكسون موبيل. ومع استكمال عمليه نقل الملكية تنتقل إدارة منطقه الامتياز لشركة شل.

وأعلن وزير البترول المصري طارق الملا: "عملية الاستحواذ تؤكد على حيوية وتنافسية قطاع النفط والغاز في مصر، خاصة وأن شركة شل لها تاريخ طويل من العمل في قطاع البترول والغاز المصري وتلعب دوراً في تطوير موارد النفط والغاز البحرية في مصر".

وأضاف: "تلك الاتفاقية تعزز من مركز الشركة في أنشطة الاستكشافات البحرية في مصر كما تسهم فى دعم استراتيجيه الشركة الرامية إلى لعب دور محوري في مجال الغاز في السوق المصري".

وأوضح أن قرب منطقة الامتياز الجديدة من أصول الشركة الحالية ومناطق الاستكشاف الأخرى التي تمتلكها شركة شل في نفس المنطقة سيسهم في تسريع وتيرة طموحات الشركة في المناطق البحرية. وأضاف أن الشركة لديها خطة لحفر أول بئر في المنطقة الجديدة في أوائل عام 2023.

وتعد إضافة منطقة امتياز شمال شرق العامرية خطوة مهمة ومؤثرة نحو تحقيق استراتيجية النمو في مصر.

الجدير بالذكر أن شركة بي جي دلتا، المملوكة بالكامل لشركة شل، استحوذت على حقوق تشغيل منطقة امتياز شمال سيدي جابر (المنطقة 4) ومنطقة شمال الفنار (المنطقة 6) الواقعة غرب دلتا النيل في البحر المتوسط في عام 2020، وكان ذلك بالشراكة مع شركة PICL مصر المحدودة وتم الانتهاء من أعمال المسح السيزمي، وتقوم الشركة حالياً بتحليل البيانات لوضع برنامج الحفر.

المصدر: الأهرام