الكاظمي لبرّي: العراق مستمر في مد لبنان بكميات الفيول الخاصة بالكهرباء

هنأ رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، بإنجاز الانتخابات النيابية.

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وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان، بأن رئيس مجلس النوابظن نبيه بري، تلقى اتصال تهنئة من رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، بإنجاز الانتخابات النيابية .

كما أبلغ الكاظمي الرئيس بري، "استمرار العراق وفقا لطلب دولته في السابق، مد لبنان بكميات الفيول الخاصة بكهرباء لبنان"، وفق الوكالة.

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"