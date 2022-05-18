"حماس": الدعوات لهدم قبة الصخرة لعب بالنار وتصعيد خطير ضد مقدساتنا

حملت حركة "حماس"، إسرائيل، المسؤولية الكاملة عن تداعيات دعوات المستوطنين إلى هدم قبة الصخرة المشرفة وبناء هيكلهم المزعوم، في يوم ما يسمى "توحيد القدس".

وفي تصريح صحفي، حذرت حركة "حماس" قائلة: "دعوة رئيس منظمة "لاهافا" الصهيونية، لقطعان المستوطنين إلى هدم قبة الصخرة المشرفة وبناء هيكلهم المزعوم، في يوم ما يسمى "توحيد القدس"، استفزاز مباشر لمشاعر شعبنا وأمتنا، وتصعيد خطير ضد هويتنا وقيمنا ومقدساتنا".

وشددت "حماس" على أنها "تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعياته"، مؤكدة أن "نار اللهب التي تعبث بها هذه الجماعات المتطرفة، سترتد على قادة الاحتلال وحكومته، وتحمل في طياتها نذر سقوطهم وزوال كيانهم".

كما دعت الحركة "جماهير شعبنا إلى الحشد والرباط وشد الرحال إلى الأقصى المبارك، والتصدي بكل قوة، وتصعيد المواجهة ضد الاحتلال ومخططاته التهويدية الخطيرة".

ووجهت "حماس" دعوة لـ"أمتنا، قادة ومنظماتٍ وشعوبا، إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في حماية الأقصى، والتحرك الجاد لمنع التدنيس والعبث بقبلة المسلمين الأولى وثالث الحرمين، ومسرى الرسول"، مطالبة المجتمع الدولي بمؤسساته ومنظماته إلى "تجريم ومنع تلك الاقتحامات التي ستكون لها تداعيات خطيرة على عموم المنطقة".

المصدر: "hamas.ps"