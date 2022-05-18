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السيسي يصدر قرارا بشأن المتحدث باسمه

أخبار العالم العربي

السيسي يصدر قرارا بشأن المتحدث باسمه
Globallookpress
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أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتعيين عدد من السفراء بديوان عام وزارة الخارجية، وتعيين سفراء جدد في عدد من الدول، فضلا عن تعيين عدد من القناصل العامين.

وشهدت الحركة الدبلوماسية تعيين  بسام عصام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة إيطاليا، وغير مقيم لدى جمهورية سان مارينو.

وجاء القرار ذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009 والقانون رقم 26 لسنة 2018؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958 الخاص بالائحة التنظيمية للخدمة بوزارة الخارجية والقرارات المعدلة له.

المصدر: القاهرة 24

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