"حزب الله" و"حركة أمل" يوجهان دعوات إلى مناصريهما والأجهزة الأمنية اللبنانية

بعد التوتر الذي شهدته بعض المناطق اللبنانية بعد صدور نتائج الانتخابات النيابية، أصدر "حزب الله" و"حركة أمل" بيانا مشتركا وجها من خلاله دعوة إلى مناصريهما.

وقال "حزب الله" و"حركة أمل" في بيانهما: "إن "حركة أمل" و"حزب الله"، وإذ يتفهمان مشاعر مناصريهما بعد كل التحريض والشحن والاستفزاز قبل الانتخابات النيابية، وإذ يمتنان لكل مظاهر الفرح والابتهاج بنتائج هذه الانتخابات، فإنهما يدعوان مناصريهما إلى عدم تنظيم مسيرات بالدراجات النارية احتفالا بهذه النتائج، كي لا يأخذ بعض الموتورين أو المتوترين الامور إلى أماكن تعكر صفو النجاح الانتخابي".

وأضاف البيان: "كما تربأ "حركة أمل" و"حزب الله" بجمهورهما عدم القيام بأي تصرف او تحرك قد يوضع في خانة استفزاز مناصري جهات وأحزاب سياسية أخرى، فالاستحقاق الانتخابي مضى، والمطلوب اليوم عودة الجميع إلى منطق الحوار والتلاقي للخروج من الواقع الاقتصادي والمالي الخانق".

وتابع البيان: "هذا وتحث "حركة أمل" و"حزب الله" – في المقابل – الأجهزة الأمنية على ضبط ظاهرة إطلاق النار وتوقيف المخالفين إلى إي جهة انتموا، حفاظا على السلم الاهلي، كذلك توقيف الذين أطلقوا النار في الساعات الماضية على مناصري حركة أمل وحزب الله".

المصدر: "المنار"