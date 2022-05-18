الأمن العام اللبناني يتسلم من سوريا 4 مطلوبين بجريمة خطف

تسلم الأمن العام اللبناني، اليوم الأربعاء، من السلطات الأمنية السورية 4 مطلوبين بجرم خطف شخص على طريق المطار في لبنان.

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وأعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​، في بيان، أنه "في إطار المتابعة الدقيقة لقضية خطف السيد جوزيف مفرج وتحريره من قبل السلطات الأمنية السورية وتوقيف الخاطفين، أسفرت المساعي المبذولة التي قام بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مع هذه السلطات إلى استلام الخاطفين الأربعة".

وأضافت :"بعد مراجعة ​النيابة العامة التمييزية​، أشارت بتسليمهم إلى ​مديرية المخابرات​ لإستكمال التحقيقات معهم".

يذكر أن قيادة الجيش اللبناني، أعلنت أنه "بتاريخ 15 /5 /2022، وبعد عملية أمنية معقدة، تمكنت مديرية المخابرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية السورية من تحرير اللبناني جوزف جرجي مفرج المخطوف إلى سوريا والذي يحمل الجنسية الكندية، من دون دفع أي فدية. كما أوقفت مجموعة من العصابة التي خطفته بتاريخ 15 /4 /2022 على طريق المطار".

المصدر: وكالات