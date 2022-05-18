نائب لبناني منتخب يحتفل بفوزه على وقع أغان تهتف للأسد ويثير ضجة بمواقع التواصل (فيديو)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، بمقطع فيديو للنائب المنتخب، فراس السلوم، وهو يحتفل مع مناصريه بفوزه بالانتخابات النيابية، عبر إطلاق هتافات مؤيدة لسوريا والرئيس بشار الأسد.

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وانتشر مقطع الفيديو لفراس السلوم، المرشح الناجح عن لائحة "التغيير الحقيقي"، التي تعتبر من اللوائح المعارضة لأحزاب السلطة في لبنان، بشكل كبير في مواقع التواصل.

النائب فراس سلوم من جبل محسن يحتفل بنجاحه بالبرلمان اللبناني على وقع أغاني تهتف للرئيس بشار الأسد ♥️🇸🇾♥️ pic.twitter.com/FZqpnjQ1Ob — Lilian Maarouf (@maarouf_lilian) May 17, 2022

وغداة هذه الضجة، أصدر مكتب فراس السلوم الإعلامي بيانا قال فيه: "يتردد على بعض وسائل التواصل الاجتماعي أن النائب فراس السلوم هو مرشح أحد الأحزاب اللبنانية أو الطرابلسية..إن مكتب الإعلام يفيد بأن فراس السلوم هو نائب عن الطائفة الإسلامية العلوية وعن الأمة اللبنانية جمعاء، ويحترم آراء الجميع ولا يتبع إلى أي حزب سياسي، ولم يكن مرشحا لأحد من الأحزاب، بل هو مرشح عن أبناء الطائفة الإسلامية العلوية ومنتمي لأهله ويحمل همومهم وسيتابع شؤونهم وحقوقهم ومرشح عن طرابلس الفيحاء، ويحمل هموم أبناء المدينة..مدينة القيم والعلم والمحبة والعيش المشترك".

وأضاف البيان: "وسيسعى مع زملائه النواب لرفع الغبن والحرمان عن طرابلس والشمال وتأمين حقوق المدينة، وهو يستقبل ويشكر كل من قام من أبناء المنطقة بتهنئته أو أقام إحتفالا بفوزه، وسينصرف لخدمة أهله في المنطقة وخدمة أهله في طرابلس والشمال بمختلف طوائفهم، ولا ينظر الى أي حزب ينتمون، لذا اقتضى التوضيح".

المصدر: "لبنان 24" + RT