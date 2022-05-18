أول حكم قضائي في تاريخ مصر لمتهم بسرقة حساب "فيسبوك"

قضت محكمة طنطا الاقتصادية في مصر، في أول حكم جنائي بقضية سرقة حساب على فيسبوك، بحبس المتهم حضوريا سنتين مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وغرامة مائة ألف جنيه.

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وكان قد تقدم أحد الأشخاص، إمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف القاهرة، بشكوى بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، في 12 يونيو 2019، لتضرره من اختراق حسابه على فيسبوك والمسمى الداعية محمد. الشيلاني في يوم 2 مايو لسنة 2019.

وقالت المحكمة إن الجاني لم يكتف بسرقة الإيميل الشخصي للمجنى عليه، بل وضع البريد الإلكتروني للأخير على صفحة فيسبوك مسماة حنان، مما تسبب في ضرر نفسي ومادي له.

واستندت المحكمة في حكمها، إلى المادة 18 من القانون رقم 175 لسنة 2018 مكافحة جرائم الإنترنت، والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بأحد الناس، فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المصدر: القاهرة 24