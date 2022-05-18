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مصر تكشف عن حجب أوكرانيا القمح عنها

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مصر تكشف عن حجب أوكرانيا القمح عنها
Globallookpress
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كشف وزير التموين المصري، علي المصيلحي، تفاصيل حجب أوكرانيا لـ300 ألف طن قمح قادمة إلى مصر.

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وأضاف في تصريحات خلال مؤتمر صحفي: "هناك 4 شحنات جارٍ توريدها خلال الأربعة أشهر المقبلة، ونعلم جيدًا أن البحر الأسود مغلق تمامًا الآن بسبب الحرب الروسية الأوكرانية".

وتابع: "أوكرانيا بها ملايين الأطنان، وقمحنا أمانة عندهم".

في سياق متصل، قال المصيلحي، إنه تم دفع 10 مليارات جنيه للمزارعين (المصريين) عند استلام القمح منهم، مؤكدًا عدم حذف أي مواطن من البطاقة التموينية لم يسجل رقم هاتفه الجديد، ولكن سيتم حذف من لا يستحق التواجد داخل البطاقة التموينية.

المصدر: الدستور

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