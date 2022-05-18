حرس الحدود الإيراني يحبط محاولة تهريب 550 ألف لتر من الوقود

أعلن حرس الحدود الإيراني، اليوم الأربعاء، توقيف سفينة تحمل 550 ألف لتر من الوقود المهرب.

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وقال قائد حرس الحدود بمحافظة هرمزكان، العقيد حسين دهكي: "نجح حرس الحدود في قاعدة بندر لنكة البحرية، خلال عملية في منطقة الحماية، وبالتعاون الاستخباري مع حرس الحدود بمحافظة بوشهر، في رصد سفينة تحمل وقودا مهربا لنقله الى شرق جزيرة مارو".

وأضاف: "أثناء تفتيش السفينة، تمكن حرس الحدود من العثور على 550 ألف لتر من المازوت المهرب واعتقل 7 مهربين بهذا الخصوص".

المصدر: "العالم"