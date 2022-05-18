السلطات المصرية تستكمل محاكمة قاتل كاهن الإسكندرية

برئاسة المستشار وحيد صبري، تستكمل محكمة جنايات الإسكندرية في مصر ، جلسة محاكمة قاتل كاهن الإسكندرية، القمص أرسنيوس وديد، لسماع مرافعة الدفاع.

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ويأتي ذلك بعد أن استمعت هيئة المحكمة إلى شهود عيان الحادث من المتواجدين مع المجني عليه، كما استمعت لشهادة سائق، حيث أن المتهم الشهير بعبد الرحمن نهر، كان قد كذب كافة الاتهامات المنسوبة إليه أمام المحكمة في أولى جلسات محاكمته السبت الماضي.

وعن تفاصيل القضية، شهدت محافظة الإسكندرية في وقت سابق، واقعة وصفت بـ"البشعة"، قام فيها رجل مسن بطعن القمص أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس بالإسكندرية، ما أدى إلى وفاته، وتسبب بحالة من الحزن لدى المصريين.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانا قالت فيه إن الخدمات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تمكنت من ضبط مسن عمره 60 عاماً قام بالاعتداء على رجل دين مسيحي، في أثناء سيره بالكورنيش بمنطقة سيدى بشر بالإسكندرية باستخدام "سكين" كان بحوزته، وإنه تم نقل المصاب لأحد المستشفيات لتلقى العلاج، إلا أنه توفى حال إسعافه.

المصدر: "اليوم السابع"