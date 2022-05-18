سيناتور جمهوري يعلق على نتائج الانتخابات النيابية في لبنان

علق سيناتور جمهوري في الكونغرس الأمريكي، على نتائج الانتخابات النيابية في لبنان، معتبرا أنها "دليل واضح على رغبة الشعب اللبناني في التغيير".

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وقال كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية السيناتور، جيم ريش، في تصرح صحفي: "إن النتائج دليل واضح على رغبة الشعب اللبناني في التغيير"، لافتا إلى أن "خسارة الأحزاب المتحالفة مع حزب الله مقاعد لصالح مرشحين داعمين للإصلاح، هي مؤشر واضح على الرغبة في التغيير".

وأضاف: "بعد أعوام من الجمود السياسي والفساد وغياب الاستقرار الاقتصادي، هذه الانتخابات قد تكون إشارة على اتخاذ خطوة للأمام"

ودعا الزعماء اللبنانيين، إلى "القيام بالإصلاحات اللازمة، لتحسين الأوضاع المتدهورة في البلاد"، مشددا على أن "الشعب اللبناني يستحق العدالة والمحاسبة، وليس المزيد من الشيء نفسه."

المصدر: "الشرق الأوسط"