قوات أمريكية تدخل مدينة أعزاز السورية وأنباء عن تسليم الجيش التركي لمسؤول بتنظيم "داعش"

أفادت وسائل فجر يوم الأربعاء بأن رتلا عسكريا أمريكيا دخل قاعدة عسكرية تركية في أعزاز.

كما ذكرت أيضا أن آليات عسكرية تحمل العلم الأمريكي دخلت إلى ريف حلب الشمالي برفقة المخابرات التركية.

#Breaking: Accompanied by #Turkish occupation intelligence, military vehicles carrying the #American flag entered the occupied northern countryside of #Aleppo. — Rojava Media - RMC (@Rojava_Media) May 17, 2022

وأشارت إلى أن طائرات هليكوبتر وطائرات مسيرة حلقت على علو منخفض على طول الحدود السورية التركية عبر مدينة أعزاز.

وأفادت في السياق بأن طائرات بدون طيار يعتقد أنها تابعة لقوات التحالف الدولي، حلقت في المجال الجوي لأعزاز.

وزعمت وسائل الإعلام أن تركيا سلمت "مسؤولا رفيع المستوى" في تنظيم "داعش" إلى الوفد العسكري الأمريكي.

#US/#Syria/#Turkey

Unusual Activity/Location@MHJournalist

Civil sources confirmed the entry of US forces to the city of #Azaz, north of #Aleppo, and headed to one of the Turkish bases in the area, amid tight security and direct coverage by the drones. pic.twitter.com/bsAYfBbDC9 — Outposts (@rien4djri) May 17, 2022

المصدر: وسائل إعلام + "تويتر"