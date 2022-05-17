المنسقة الأممية تهنئ لبنان على إجراء الانتخابات: نقطة انطلاق وليس نقطة نهاية

هنأت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا لبنان على إجراء الانتخابات النيابية، الأمر الذي مكن اللبنانيين من ممارسة حقهم الديمقراطي في اختيار ممثليهم.

وأعربت المنسقة الخاصة عن سرورها لرؤية السلطات اللبنانية تجري الانتخابات النيابية ضمن المهل الدستورية، مشيرة إلى أنه "من المهم أن يكون للشعب اللبناني رأي في اختيار القيادة السياسية التي يعتقد أنها قادرة على مواجهة تحديات البلد".

ورأت ان "الانتخابات كانت تعبيرا حيويا عن مشاركة المواطنين اللبنانيين، والتي ينبغي أن تساهم في تقوية مؤسسات البلاد"، مؤكدة أن "الانتخابات ليست نقطة النهاية بل هي نقطة انطلاق".

وحثت المنسقة الخاصة القادة السياسيين اللبنانيين على "وضع مصالح البلاد في المقام الأول وعلى المشاركة بشكل بناء لضمان عدم وجود فراغ أو شلل في عملية صنع القرار التنفيذي، لا سيما من خلال التشكيل السريع لحكومة ذات منحى إصلاحي"، مشيرة إلى "الدور المهم للمجلس النيابي الجديد في العمل مع الحكومة لإعطاء الأولوية لتنفيذ الإصلاحات وتعافي لبنان، بما في ذلك من خلال اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي".

وأضافت: "اعتماد القوانين اللازمة سيكون أمرا حاسما لتسريع عملية الإصلاح"، معربة عن استعداد الأمم المتحدة لمواصلة دعم لبنان من خلال إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة المعتمد مؤخرا وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة قرار مجلس الأمن 1701، الصادر عام 2006.

المصدر: UN news