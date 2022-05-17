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ليبيا.. الدبيبة يعفي أسامة جويلي من مهام مدير إدارة الاستخبارات العسكرية

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ليبيا.. الدبيبة يعفي أسامة جويلي من مهام مدير إدارة الاستخبارات العسكرية
Gettyimages.ru
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة
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أعفى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، مدير إدارة الاستخبارات العسكرية أسامة جويلي من مهامه، وكلف المعاون بالمهام المنوطة به إلى حين تعيين مدير جديد.

وخاطب الدبيبة بصفته وزير الدفاع المدعي العام العسكري بشأن فتح تحقيق في الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس اليوم، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتسببين في حدوث أضرار لعدد من الأحياء السكنية والإدارية وبعض الفنادق، وزعزعة الأمن والاستقرار بها.

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وكانت طرابلس شهدت أحداث عنف واشتباكات صباح اليوم على خلفية وصول فتحي باشاغا رئيس الوزراء المكلف من قبل البرلمان الليبي إلى المدينة.

الملف الليبي ـ ناصر حاتم

المصدر: RT

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