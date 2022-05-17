تونس.. ثلاث بطاقات إيداع بالسجن ضد رياضيين جزائريين اغتصبوا قاصرا في فندق

قالت وداد بومعيزة، الناطقة باسم محكمة قرمبالية بولاية نابل، إن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية أصدر 3 بطاقات إيداع بالسجن في حق 3 رياضيين جزائريين بتهمة الاعتداء جنسيا على قاصر.

وأفادت وسائل إعلام تونسية بأن امرأة كانت بصدد قضاء عطلة رفقة عائلتها بأحد النزل بالحمامات الشمالية تقدمت نهاية الأسبوع المنقضي بشكوى مفادها تعرض ابنتها إلى الاستدراج والإعتداء عليها جنسيا من قبل ثلاثة رياضيين جزائريين كانوا يقيمون بنفس النزل في إطار تظاهرة رياضية.

ووفق مصدر أمني فقد قامت فرقة من الأمن السياحي وشرطة النجدة بإيقاف المتهمين فورا وأذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بهم وتكليف فرقة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بالحمامات بالتحقيق في الموضوع.

وتقرر يوم الثلاثاء إحالتهم بحالة احتفاظ على أنظار حاكم التحقيق وبسماع الطفلة والمتهمين، قرر حاكم التحقيق إصدار ثلاث بطاقات إيداع بالسجن في حقهم.

وأفادت مصادر مطلعة لـ"موزاييك" بأن مندوب حماية الطفولة بنابل تعهد بتوفير الرعاية الصحية للأم والطفلة.

المصدر: "موزاييك"