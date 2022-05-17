العراق.. القبض على تاجري مخدرات غربي نينوى

أعلن الأمن الوطني في العراق، اليوم الثلاثاء، أنه تمكن من إلقاء القبض على تاجري مخدرات بحوزتهما (10) كغ من مادة الكريستال المخدرة غربي نينوى.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان: "تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في غرب محافظة نينوى وبعملية نوعية من إلقاء القبض على تاجري مخدرات بحوزتهما (10) كغم من مادة الكريستال بعد استحصال الموافقات القضائية ونصب كمين محكم لهما".

وأضافت: "لقد دونت أقوالهما أصولا وأحيلا إلى الجهات القانونية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما وفق أحكام المادة (28/ مخدرات)، وسيتم تسليم المضبوطات بقرار قضائي الى دوائر الصحة لغرض إتلافها".

المصدر: RT