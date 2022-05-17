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جبران باسيل: كانوا ينتظرون تحولنا إلى جثة سياسية لكننا صمدنا

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جبران باسيل: كانوا ينتظرون تحولنا إلى جثة سياسية لكننا صمدنا
AFP
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علق رئيس "التيار الوطني الحر"، النائب جبران باسيل، على نتائج الانتخابات النيابية التي جرت يوم الأحد، قائلا: "كانوا ينتظرون وفاتنا سياسيا لكننا صمدنا، ونحن أصحاب أكبر تكتل نيابي".

وفي تصريح بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات، أشار باسيل إلى أن "الأهم من الانتصار في الانتخابات هو الانتصار في بناء الدولة وكثيرون كانوا ينتظرون سقوطنا وتحولنا إلى جثة سياسية لكن النتيجة أننا كنا وبقينا"، مشددا على "أننا لا نعيش على الحقد والكراهية والانتخابات وسيلة لتجديد ثقة الناس بنا ومستعدون للعمل مع الجميع فنحن متصالحون مع ذاتنا وإصلاحيون".

وقال: "لا يحسبنا أحد على أي محور في الداخل والخارج فنحن نستطيع أن نكون صلة وصل بما يحقق مصلحة لبنان"، معتبرا أن "الانتخابات حصلت في موعدها وهذه مناسبة ليمسح البعض كذبهم المتعلق بأننا نريد تأجيلها".

وأضاف: "خبرية "التكنوقراط" في الحكومة "باي باي" فهناك شرعية شعبية يجب الاعتراف بها بغض النظر أين سنكون".

المصدر: RT

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