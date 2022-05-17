مصر.. فضيحة جنسية داخل معهد القلب

أدلى المتهم بالتحرش بربة منزل تبلغ من العمر 18 عاما، حامل داخل مستشفى معهد القلب، أثناء إجراء أشعة على القلب، باعترافات تفصيلية حول الواقعة، حيث قال المتهم إنه أثير جنسيا.

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وأضاف المتهم أمام جهات التحقيق، أنه أبلغ المجني عليها بالتجرد من ملابسها بالمنطقة العلوية لإجراء الأشعة، ولامس مفاتنها، فأثير جنسيا، فأبلغها بالتجريد من ملابسها السفلية مبررا عدم إمكانية إجراء الأشعة بسبب أنها حامل، ولامس موطن عفتها، إلى أن دخل الطبيب وصرخت المجني عليها.

وأوضحت التحريات الأولية أن السيدة خلعت ملابسها لإجراء الكشف، ولامس المتهم مناطق حساسة في جسدها، وصرخت السيدة في وجهه ليدخل الطبيب، وتكتشف أنه الممرض وليس مسؤولا عن الكشف، وتم تحرير محضر بالواقعة وتمكن رجال الشرطة من ضبطه، واتخذوا الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقت قوات الأمن إخطارا من مستشفى معهد القلب يفيد بوقوع حالة تحرش جنسي من قبل ممرض داخل مستشفى، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع ربة منزل، 18 عاما، حامل، وتم فحص الكاميرات، وبتقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتحرش، وتبين أنه ممرض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

المصدر: القاهرة 24