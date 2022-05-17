مصر.. مطالب بنقل أشهر ناشط مضرب عن الطعام لمركز إصلاح وتأهيل

ناشدت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، مشيرة خطاب، وزارة الداخلية سرعة نقل النزيل علاء عبد الفتاح إلي مركزالاصلاح والتأهيل النموذجي بوادي النطرون.

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وطالبت خطاب نقل عبد الفتاح للمركز نظرا لإمكانياته الطبية المتقدمة والرعاية المتميزة التي تتوافر في المركز الطبي التابع له.

وكان المجلس قد أصدر بيانا قبل يومين يناشد فيه بنقل علاء عبد الفتاح المضرب عن الطعام إلي مركز تأهيل مناسب لحالته الصحية في ظل المناشدات العديدة التي وصلت إلي المجلس في الآونة الأخيرة.

وكشفت مصادر أمنية أن الناشط المحكوم عليه علاء عبدالفتاح غير مضرب عن الطعام، ويتلقى كل وجباته المنصرفة له بمركز الإصلاح والتأهيل كما يستخدم مقصف المركز.

وكانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قضت بالسجن 5 سنوات لعلاء عبدالفتاح، ومعاقبة محمد الباقر، ومحمد أكسجين، بالسجن 4 سنوات لكل منهم؛ في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

المصدر: RT