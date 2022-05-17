الرئيس الجزائري يتسلم الدكتوراه الفخرية من جامعة إسطنبول

تقلد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة إسطنبول، بحضور فؤاد أوكتاي نائب الرئيس التركي وأمام كبار دكاترتها.

وشكر تبون جامعة إسطنبول، مشيدا بما وصلت إليه تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال: "نقف اعتزازا لهذه المنارة التي تزخر بالعلوم والمعارف. هذه الدكتوراه الفخرية شرف يضاف إلى العلاقات الطيبة الجزائرية التركية".

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وكان تبون وصل صباح يوم أمس الإثنين إلى اسطنبول، لترأس منتدى الاستثمار ورجال الأعمال الجزائريين والأتراك، كما عقد لقاء مع أردوغان وزار المتحف المخصص لوثائق وأغراض مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك. بالإضافة كذلك إلى التوقيع على السجل الذهبي لمتحف مؤسس الجمهورية التركية أتاتورك.

المصدر: "النهار"