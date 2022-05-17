وزارة الموارد المائية تنفي تصريحات السفير التركي في بغداد
Globallookpress
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نفت وزارة الموارد المائية في العراق نفيا قاطعا ما ورد على لسان السفير التركي خلال لقائه على إحدى القنوات الفضائية حول طلب وزارة الموارد المائية غلق بوابات السدود خلال عام 2019.
وأكدت الوزارة أن "مثل هذه الطلبات غير منطقية وبعيدة عن الواقع كل البعد ولن يطلب العراق لا قبل ولا بعد هذا التاريخ من الجانب التركي هكذا طلب، بل على العكس تسعى الوزارة بإستمرار إلى التواصل مع الجانب التركي وحثه لإطلاق حصة العراق المائية وتأمينها بإستمرار".
المصدر: RT