السلطات الاسرائيلية تعتقل "حامي تابوت" الإعلامية الراحلة شيرين أبو عاقلة

اعتقلت السلطات الاسرائيلية، فجر اليوم الثلاثاء، الشاب عمر أبو خضير، الملقب بـ"حامي تابوت" الإعلامية الراحلة، شيرين أبو عاقلة، من السقوط.

وفي هذا الصدد، أوضح المحامي خلدون نجم قائلا: "تم تحويل الشاب عمرو أبو خضير إلى الزنانين (ملف سري) وذلك إثر إعتقاله فجر اليوم الثلاثاء"، حيث أن المحامي كان ينتظر في محكمة الصلح للقاء الموقوف، للاطلاع على مستجدات توقيفه.

يذكر أن المعتقل كان قد شارك في تشييع جثمان الراحلة شيرين أبو عاقلة، وكان أحد الذين تعرضوا للضرب المبرح دون أي ذنب يذكر سوى حمله للنعش.







المصدر: RT